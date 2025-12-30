https://news.day.az/popularblog/1806324.html Блогер Лейла показала, как друзья её сына хозяйничали на кухне - ВИДЕО Блогер Лейла поделилась в Instagram тёплыми кадрами из домашней обстановки. Как передает Day.Az, она с улыбкой наблюдала за тем, как друзья её сына увлечённо готовят ужин, не скрывая своего умиления. "Смотрю на них и не могу нарадоваться", - подписала Лейла видео, добавив, что девочки тем временем сидели в стороне и "ничего не делали".
Блогер Лейла показала, как друзья её сына хозяйничали на кухне - ВИДЕО
Блогер Лейла поделилась в Instagram тёплыми кадрами из домашней обстановки.
Как передает Day.Az, она с улыбкой наблюдала за тем, как друзья её сына увлечённо готовят ужин, не скрывая своего умиления.
"Смотрю на них и не могу нарадоваться", - подписала Лейла видео, добавив, что девочки тем временем сидели в стороне и "ничего не делали".
Позже блогер показала уже готовый результат - аппетитный ужин, которым все с удовольствием поделились, завершив вечер в уютной и дружеской атмосфере.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре