Блогер Лейла показала, как друзья её сына хозяйничали на кухне

Блогер Лейла поделилась в Instagram тёплыми кадрами из домашней обстановки.

Как передает Day.Az, она с улыбкой наблюдала за тем, как друзья её сына увлечённо готовят ужин, не скрывая своего умиления.

"Смотрю на них и не могу нарадоваться", - подписала Лейла видео, добавив, что девочки тем временем сидели в стороне и "ничего не делали".

Позже блогер показала уже готовый результат - аппетитный ужин, которым все с удовольствием поделились, завершив вечер в уютной и дружеской атмосфере.