Назрин Наджафова впервые станет матерью - ФОТО
Азербайджанский инфлюенсер Назрин Наджафова, наконец-то, призналась, что станет матерью, снявшись в новогодней фотосессии. Она ждет девочку.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Назрин поделилась на своей странице в Инстаграм.
Отметим, что Н.Наджафова является дочерью народной артистки Азербайджана Мялякханум Эйюбовой. Она замужем за певцом Марданом Кязимовым.
