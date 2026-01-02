Назрин Наджафова впервые станет матерью

Азербайджанский инфлюенсер Назрин Наджафова, наконец-то, призналась, что станет матерью, снявшись в новогодней фотосессии. Она ждет девочку.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Назрин поделилась на своей странице в Инстаграм.

Отметим, что Н.Наджафова является дочерью народной артистки Азербайджана Мялякханум Эйюбовой. Она замужем за певцом Марданом Кязимовым.