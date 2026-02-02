https://news.day.az/popularblog/1813429.html Стильный образ от Фидан Аббасовой - ФОТО Азербайджанская блогер Фидан Аббасова опубликовала в Instagram серию снимков, продемонстрировав элегантный образ в сдержанной люксовой эстетике. Как передает Day.Az, на фото она позирует в темно-коричневой шубе, дополнив образ солнцезащитными очками, кожаными перчатками и дизайнерской сумкой.
Стильный образ от Фидан Аббасовой - ФОТО
Азербайджанская блогер Фидан Аббасова опубликовала в Instagram серию снимков, продемонстрировав элегантный образ в сдержанной люксовой эстетике.
Как передает Day.Az, на фото она позирует в темно-коричневой шубе, дополнив образ солнцезащитными очками, кожаными перчатками и дизайнерской сумкой.
Публикацию Фидан сопроводила лаконичной, но выразительной фразой:
"Роскошь не кричит. Она уверена в себе".
Эти и другие фото можно найти перейдя на ее страницу в соцсетях.
