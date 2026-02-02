Стильный образ от Фидан Аббасовой

Азербайджанская блогер Фидан Аббасова опубликовала в Instagram серию снимков, продемонстрировав элегантный образ в сдержанной люксовой эстетике.

Как передает Day.Az, на фото она позирует в темно-коричневой шубе, дополнив образ солнцезащитными очками, кожаными перчатками и дизайнерской сумкой.

Публикацию Фидан сопроводила лаконичной, но выразительной фразой:

"Роскошь не кричит. Она уверена в себе".

Эти и другие фото можно найти перейдя на ее страницу в соцсетях.