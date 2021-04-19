Продюсер Верки Сердючки рассказал о ее серьезной болезни

Юрий Никитин, продюсер украинского музыканта Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о его серьезной болезни. Он заявил об этом в эфире передачи "Зірковий шлях", выпуски которой опубликованы в YouTube.

По словам Никитина, у артиста "более серьезные проблемы со здоровьем", чем может показаться, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", - сказал продюсер.

Никитин добавил, что Данилко уже в прекрасной форме по сравнению с "депрессиями, которые у него были после 2007 года". Музыкант очень долгое время совсем не мог творить, генерировать идеи и выступать, пояснил он.

В 2019-м у артиста Андрея Данилко возникли проблемы с сердцем во время съемок новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" для телеканала "Украина". 46-летний Данилко почувствовал себя плохо еще до начала выступления: он был бледен, с трудом говорил и после каждого номера возвращался в гримерку "полностью мокрым от пота".