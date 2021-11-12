Новый альбом ABBA побил рекорд продаж в Великобритании

40 лет ожидания помогли новому альбому легендарной ABBA покорить Великобританию всего за несколько дней.

Пластинка под названием "Вояж" просто не заметила конкурентов в рейтинге самых продаваемых записей. Менее чем за неделю альбом купили более 180 тысяч поклонников шведской группы - это лучший результат за четыре года. Позади остался даже родной для британцев Эд Ширан. Новый альбом их кумира отстал на космические 40 с лишним тысяч копий.

Видимо, не зря в одной из новых песен квартет словно предупреждает: "даже не пытайтесь нас остановить".