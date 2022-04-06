В Баку пройдет международный музыкальный фестиваль Sea Breeze Summer Fest

В Баку с 25 по 29 июля на живописном побережье курорта Sea Breeze Resort состоится международный музыкальный фестиваль Sea Breeze Summer Fest, сообщили Day.Az организаторы проекта.

Незабываемое шоу, грандиозные мероприятия, благотворительные акции, колоритные перформансы и вечеринки до утра. Гостей и зрителей Sea Breeze Summer Fest ждут пять дней масштабной музыкальной программы, более 150 артистов, оригинальные музыкальные номера и яркое шоу.

В программе вечеров будут представлены сольные выступления таких известных артистов как народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), Баста, Jah Khalib, Zivert, HammAli & Navai, Jony, Artik & Asti, хэдлайнером International day в рамках фестиваля станет звезда турецкой эстрады Кенан Догулy, а также Minelli, Morandi, Outlandish. Наряду с этим пройдут грандиозные гала-вечера с участием самых популярных артистов - Niletto, Клава Кока, Мари Краймбрери, Мот и многих других.

Билеты приобретённые ранее на фестиваль "ЖАРА", действительны на Sea Breeze Summer Fest.

В рамках пятидневного фестиваля запланированы различные мероприятия, рассчитанные на людей разного возраста и отвечающие различным интересам.

Sea Breeze Summer Fest - это целая коллекция невероятных летних эмоций и вдохновение на весь год. Пять дней приключений и знакомство с удивительной культурой и атмосферой Азербайджана.