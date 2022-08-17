Директор Шатунова опасается, что прах певца могут украсть

Директор покойного певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в беседе с aif.ru рассказал, что на могиле артиста установили бетонную конструкцию, передает Day.Az.

Как объяснил Кудряшов, это связано с тем, что в следующем году Шатунову установят памятник. Также конструкцию решили установить с целью безопасности. "Это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста", - пояснил директор исполнителя.

Позже бетон засыплют землей и вернут крест, который убрали во время установки конструкции.