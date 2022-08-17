https://news.day.az/showbiz/1487788.html Директор Шатунова опасается, что прах певца могут украсть
Директор Шатунова опасается, что прах певца могут украсть
Директор покойного певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов в беседе с aif.ru рассказал, что на могиле артиста установили бетонную конструкцию, передает Day.Az.
Как объяснил Кудряшов, это связано с тем, что в следующем году Шатунову установят памятник. Также конструкцию решили установить с целью безопасности. "Это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста", - пояснил директор исполнителя.
Позже бетон засыплют землей и вернут крест, который убрали во время установки конструкции.
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