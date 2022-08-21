Алек Болдуин боится за свою безопасность после высказываний Трампа о стрельбе

Американский актер Алек Болдуин заявил, что беспокоится о своей безопасности после комментариев бывшего президента США Дональда Трампа о стрельбе на съемках фильма "Ржавчина", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Экс-президент США сказал, что я, вероятно, специально выстрелил в нее. Это был единственный раз, когда я забеспокоился о своей безопасности. Трамп, который уже инструктировал людей совершать акты насилия, в тот момент показывал на меня пальцем и говорил о моей ответственности за смерть", - сказал Болдуин.

Болдуин отметил, что Трамп уже поручал "кучке людей" пойти на штурм Капитолия 6 января 2021 года. В результате этого скончалась офицер Эшли Бэбитт, получившая ранение в грудь. Ее убила охрана Капитолия. Внутреннее расследование не выявило никаких нарушений в действиях охранника.

"Они убили кого-то, и вы не думаете, что некоторые из них придут за мной?" - подчеркнул актер.

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.