Популярный рэпер потеряет сотни тысяч долларов

Рэпер Tyler, the Creator выставил на продажу особняк в США. Об этом сообщает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За здание 1965 года постройки в престижном районе Лос-Анджелеса, Бель-Эйр (Bel Air), музыкант попросил семь миллионов долларов (около 442,1 миллиона рублей). Сам Tyler, the Creator приобрел объект недвижимости в декабре 2021 года за 7,9 миллиона долларов, так что даже если его купят за полную цену, звезда потеряет сотни тысяч долларов. В 1990-х годах в доме проводили капитальный ремонт, в результате которого его расширили и оборудовали еще одной спальней.

В особняке площадью 541,2 квадратных метра есть четыре спальни и столько же ванных комнат, а также дополнительный санузел. Кроме того, в нем обустроены гостиная с камином, домашний кинотеатр с библиотекой, тренажерный зал с зеркальными стенами, кухня, а также две гардеробных. Полы в доме сделаны из травертина, а некоторые стены - из стекла. Из особняка популярного рэпера открывается вид на горы. Интерьер выполнен преимущественно в белом цвете, однако при оформлении также использовались темно-серый и коричневый оттенки. На участке в 0,4 гектара есть зона для отдыха с барбекю и баром, камин, пейзажный бассейн с гидромассажем, а также лужайки с травой.