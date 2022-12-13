Суд отклонил иск к Тейлор Свифт

Суд принял решение отклонить иск, поданный авторами песен Шоном Холлом и Натаном Батлером к певице Тейлор Свифт. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Холл и Батлер направили иск к артистке в 2017 году, в котором утверждали, что Свифт украла текст из песни 3LW 2001 года "Playas Gon' Play" для своего хита "Shake It Off". Однако адвокаты певицы подали заявление с просьбой к калифорнийскому суду отклонить иск "полностью".

Окружной суд США официально отклонил иск всего за несколько недель до начала судебного разбирательства. "Текст песни "Shake It Off" был полностью написан мной", - заявила Свифт в судебных документах.