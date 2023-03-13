Николас Кейдж не собирается сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel

Американский актер Николас Кейдж рассказал в беседе с Variety, хотел бы он присоединиться в киновселенной Marvel?

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Кейдж заявил, что не планирует сниматься в новых частях франшизы. Он объяснил, что у него нет нужды становиться участником киновселенной.

Актер добавил, что не смотрит фильмы киностудии, однако старается хорошо к ним относится. "Потому что я выбрал себе имя в честь персонажа Стэна Ли по имени Люк Кейдж", - заявил звезда. Кейдж назвал покойного президента Marvel Comics Стэна Ли своим "сюрреалистичным отцом".

По словам Кейджа, он предпочитает смотреть художественные и независимые фильмы разного рода.