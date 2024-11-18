Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном от Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном Ноксом, которого родила от экс-супруга Брэда Питта.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

48-летняя Анджелина Джоли и 16-летний Нокс появились на церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась 17 ноября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на красной дорожке в макси-платье с золотым верхом и молочной юбкой, украшенной кружевом. Артистка также надела серьги с бриллиантами, колье и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и блестящими тенями. Нокс предпочел белую рубашку, черный брючный костюм, бабочку и туфли.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.