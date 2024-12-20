Американский рэпер спустил 9 млн долларов на роскошь вместо благотворительности

Американский рэпер Лил Уэйн потратил несколько миллионов долларов из фонда помощи музыкантам, находящимся в трудном положении. На эти деньги он покупал люксовую одежду и летал на частных самолетах.

Как передает Day.Az, об этом пишет Business Insider.

Источник сообщил журналистам, что Уэйн получил грант в 9 млн долларов во время пандемии коронавируса. Он должен был помочь с продвижением малоизвестных артистов. Согласно отчету, 14 000 долларов из этой суммы ушли на перелеты и аренду роскошных гостиничных номеров для двух девушек - неназванной порнозвезды и официантки из кафе.

Еще 1.3 млн долларов рэпер потратил на собственные передвижения на частных самолетах, а 500 000 долларов - на одежду от брендов Balenciaga, Rick Owens и Marni. Кроме того, 80 000 долларов Уэйну заплатили за выступление на новогоднем корпоративе. В итоге, концерт так и не состоялся.

В публикации сказано, что похожие махинации проворачивал музыкант Крис Браун. Он потратил 80 000 долларов на вечеринку в честь собственного дня рождения, а еще 179 000 долларов на организацию баскетбольного турнира для знаменитостей.