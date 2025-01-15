Вражда окончена? Энистон и Джоли готовятся к первой встрече за много лет

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли планируют встретиться после нескольких лет вражды, вызванной Бредом Питтом.

Как сообщает Day.Az, эту информацию распространило издание Radar Online.

По словам источника, актрисы встретятся на одном из мероприятий в этом месяце.

"Дженнифер чувствует, что Анджелина начинает вмешиваться в её профессиональные отношения. Она продюсировала фильм "Мария" для Netflix, с которым Джен долго сотрудничала. Джен была мощной силой в шоу-бизнесе в последние годы, но теперь Анджелина снова в деле", - заявил инсайдер.

Источник также добавил, что Дженнифер Энистон не может забыть обиды, связанные с коллегой. В начале 2000-х годов Энистон и Питт поженились, но вскоре после этого он снялся в фильме "Мистер и миссис Смит" с Анджелиной Джоли. Во время съемок между ними возникла симпатия, что в итоге привело к разводе Энистон и Питта в 2005 году. "Это источник глубокой печали в её жизни, и, несмотря на время, она всё ещё винит Анджелину. Такая боль не проходит легко, и даже спустя годы Джен считает, что Анджелина должна нести ответственность", - заключил источник.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения по завершению бракоразводного процесса. Актеры подписали документы о разводе 30 декабря. По словам адвоката Джоли, Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного разбирательства, которое началось 8 лет назад. Он отметил, что актриса "измотана, но рада, что этот этап завершён". Адвокат Питта не прокомментировал информацию о разводе.