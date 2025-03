https://news.day.az/showbiz/1737666.html

Известный комик развёлся после 19 лет брака - Причина

Известный британский комик и актер Кевин Бишоп заявил, что развелся с женой Кастой после 19 лет брака. Как передает Day.Az со ссылкой на Express, в подкасте We're Not Getting Any Younger юморист признался, что к расставанию привело его решение отказаться от алкоголя. 44-летний комик назвал себя алкоголиком.