Селена Гомес показала редкие фото с 13-летней сводной сестрой

Певица Селена Гомес опубликовала редкие фото со сводной сестрой Грейси.

Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.

Перед камерой сестры сидели перед телевизором, когда Грейси, нажав кнопку на пульте, включила клип Тейлор Свифт The Man. Певица и ее сводная сестра позировали в парных пижамах дома.

"С днем рождения, моя маленькая Сисси. Я пишу это со слезами на глазах, мое сердце тает, потому что знаю, что ты знаешь, что я всегда на твоей стороне. Несмотря ни на что. Я люблю тебя, малышка", - написала Гомес.