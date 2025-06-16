https://news.day.az/showbiz/1760823.html Селена Гомес показала редкие фото с 13-летней сводной сестрой Певица Селена Гомес опубликовала редкие фото со сводной сестрой Грейси. Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram. Перед камерой сестры сидели перед телевизором, когда Грейси, нажав кнопку на пульте, включила клип Тейлор Свифт The Man. Певица и ее сводная сестра позировали в парных пижамах дома.
Селена Гомес показала редкие фото с 13-летней сводной сестрой
Певица Селена Гомес опубликовала редкие фото со сводной сестрой Грейси.
Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.
Перед камерой сестры сидели перед телевизором, когда Грейси, нажав кнопку на пульте, включила клип Тейлор Свифт The Man. Певица и ее сводная сестра позировали в парных пижамах дома.
"С днем рождения, моя маленькая Сисси. Я пишу это со слезами на глазах, мое сердце тает, потому что знаю, что ты знаешь, что я всегда на твоей стороне. Несмотря ни на что. Я люблю тебя, малышка", - написала Гомес.
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