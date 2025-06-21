Раскрыты детали скандала между Джастином и Хейли Бибер

В День отца между певцом Джастином Бибером и его супругой, моделью Хейли Бибер произошел конфликт, который вызвал слухи о возможном разводе пары.

Как передает Day.Az, детали произошедшего раскрывает The Sun.

По словам инсайдера, блогерша была крайне раздражена и в резкой форме высказалась о муже, назвав его "ребенком". Отмечается, что Хейли неоднократно настаивала на необходимости профессиональной помощи для артиста.

Несмотря на это, исполнитель продолжал делать эмоциональные публикации в социальных сетях, в том числе с критикой по поводу Дня матери и фотографиями, намекающими на разлад в отношениях с женой.

Собеседник газеты указал на то, что Хейли устала от нестабильного поведения супруга и его "негативного и инфантильного" отношения. Официальные представители пары ситуацию не прокомментировали.