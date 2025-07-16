Объявлены номинанты на 77-ю телепремию «Эмми»

Объявлены номинанты на 77-ю главную телевизионную премию "Эмми".

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные медиа, самым номинированным стал сериал Apple TV+ "Северанс", получив 27 номинаций. За ним следует сериал HBO Max "Пингвин" с 24 номинациями. Сериалы "Студия" и "Белый лотос" заняли третье место с 23 номинациями каждый, передает Day.Az.

Полный список номинантов был объявлен звездой "Беговой точки" Брендой Сонг и актером "Что мы делаем в тени" Харви Гильеном.

На звание лучшего драматического сериала претендуют "Андор", "Белый лотос", "Больница Питт", "Дипломатка", "Медленные лошади", "Одни из нас" и "Рай". В категории комедийных сериалов представлены "Начальная школа Эббот", "Медведь", "Хитрости", "Никто этого не хочет", "Убийства в одном здании", "Терапия", "Киностудия" и "Чем мы заняты в тени".

На премию в категории "Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале" номинированы Белла Рамзи за роль в "Одни из нас", Кэти Бейтс из сериала "Мэтлок", Шэрон Хорган ("Заговор сестер Гарви"), Бритт Лоуэр ("Разделение") и Кери Рассел ("Дипломатка"). В числе претендентов среди мужчин находятся Стерлинг К. Браун ("Рай"), Гэри Олдман ("Медленные лошади"), Педро Паскаль ("Одни из нас"), Адам Скотт ("Разделение") и Ноа Уайли ("Больница Питт").

Церемония награждения пройдет 14 сентября.