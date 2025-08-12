Сын Бекхэмов не позвал родителей на свою вторую свадьбу

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхэм организовали вторую церемонию, где вновь обменялись клятвами. На торжестве присутствовали близкие модели. При этом известно, что семья Бекхэма не была приглашена на мероприятие. По информации журналистов, в тот момент Виктория и Дэвид находились с младшими детьми на отдыхе в Европе. При этом сами звезды никак не комментировали слухи.

В марте возникли сплетни о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа "токсичными". Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным журналистов, организация свадьбы спровоцировала вражду между девушкой и Викторией Бекхэм. Модель предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.