Съемки «Мистера и миссис Смит» с Эйдельштейном перенесли

Съемки второго сезона сериала "Мистер и миссис Смит", в котором главные роли должны сыграть российский актер Марк Эйдельштейн и звезда "Шершней" Софи Тэтчер, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявили инсайдеры, съемки планировались осенью 2025 года в Лос-Анджелесе, но их перенесли из-за трудностей с актерским составом. По слухам, компании Amazon не удалось заключить контракты с некоторыми артистами. О каких именно актерах идет речь, не сообщается.

По неподтвержденным данным, во второй сезон сериала планировали привлечь Гаэля Гарсиа Берналя, Вагнера Моуру, Лили-Роуз Депп.

Первый сезон шпионско-романтического триллера "Мистер и миссис Смит", который был вдохновлен одноименным фильмом с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, вышел в феврале 2024 года. Проект рассказывает о двух шпионах, которые должны изображать супружескую пару. В начале каждой серии герои получают новую миссию от анонимного источника, с которой должны разобраться.

Марк Эйдельштейн принимал участие в фильмах "Анора", "Сто лет тому вперед", "Монастырь" и др. "Анора" удостоилась главной премии "Оскар" в 2025 году, одержав победу в номинации "Лучший фильм".