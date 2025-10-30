Сидни Суини посоветовали в 16 лет улучшить внешность с помощью ботокса

Американская актриса Сидни Суини рассказала о критике ее внешности в начале карьеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, интервью публикует Variety.

По ее словам, один из членов съемочной команды посоветовал ей улучшить внешность с помощью ботокса. "У меня были очень тяжелые брови. Кто-то сказал мне, что нужно исправить лицо, иначе я ничего не добьюсь. Мне нужно было сделать укол ботокса. Мне было 16 лет!" - призналась она.

В то же время звезда популярного телесериала "Эйфория" заявила, что она никогда не обращалась к пластическим хирургам и косметологам. "Я никогда ничего не делала. Я просто боюсь игл. Никаких татуировок. Ничего. Я буду стареть красиво", - подчеркнула знаменитость.