Ванесса Хадженс стала матерью во второй раз Голливудская актриса Ванесса Хадженс стала матерью во второй раз. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом артистка сообщила в Instagram. 36-летняя Ванесса Хадженс опубликовала фотографию, сделанную в родильной палате. Актриса лежала на больничной койке и держала за руку своего 29-летнего супруга, бейсболиста Коула Такера.
"Ну... я это сделала. Родила еще одного ребенка! Какое же это безумие - роды! Огромный привет всем мамам. Просто невероятно, на что способны наши тела", - подписала пост знаменитость.
При этом Ванесса Хадженс не стала уточнять пол и имя ребенка.
