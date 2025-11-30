Голливудская актриса Ванесса Хадженс стала матерью во второй раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом артистка сообщила в Instagram.

36-летняя Ванесса Хадженс опубликовала фотографию, сделанную в родильной палате. Актриса лежала на больничной койке и держала за руку своего 29-летнего супруга, бейсболиста Коула Такера.

"Ну... я это сделала. Родила еще одного ребенка! Какое же это безумие - роды! Огромный привет всем мамам. Просто невероятно, на что способны наши тела", - подписала пост знаменитость.

При этом Ванесса Хадженс не стала уточнять пол и имя ребенка.