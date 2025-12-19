Убитый режиссер Роб Райнер рассказывал друзьям о страхе перед сыном

Убитый режиссер Роб Райнер рассказывал друзьям вскоре после конфликта с сыном Ником, что он боится его.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом написала газета Daily Mail со ссылкой на близких к семье режиссера источники.

"Я просто в ужасе от него. Не могу поверить, что собираюсь это сказать, но я боюсь своего сына. Я думаю, что мой собственный сын может причинить мне боль", - передают слова режиссера в газете со ссылкой на источник.

Ранее по подозрению в убийстве Райнера и его жены был арестован их 32-летний сын Ник Райнер, который долгое время лечился от наркозависимости, о чем он вместе с отцом снял собственный фильм. Ему будут предъявлены два обвинения в убийстве. Кроме того, прокурор добавил, что на данный момент Ник Райнер находится под стражей без права на залог.