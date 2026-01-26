Тринидадская рэперша Ники Минаж может остаться бездомной из-за суда над ее мужем Кеннетом Петти. Как пишет Daily Mail, она может потерять свой особняк в Калифорнии (США) ценой $20 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дело на Петти завели в 2022 году, после инцидента с нападением Петти на бывшего охранника звезды Томаса Виденмюллера в 2019 году во время концерта в Германии. От рэперши потребовали выплаты $503 тысяч в качестве компенсации пострадавшему под угрозой потери права собственности на дом.

Минаж напрямую связана с делом, поскольку Виденмюллер назвал ее имя как виновницы потасовки.

С момента вынесения судебного решения Минаж не предпринимала никаких попыток расплатиться, а в ноябре 2025 года года судья, занимающаяся этим делом, заявила, что рассматривает возможность продажи особняка рэперши.

Если артистка не выплатит Виденмюллеру всю нужную сумму в январе, она может потерять дом.

Адвокат охранника Пол А. Сасо признал, что принудительная продажа дома Ники Минаж может быть экстремальной мерой.

"Хотя и вызывает сожаление тот факт, что требуется такая экстраординарная мера, как принудительная продажа жилья Минаж, этот итог целиком является результатом ее непримиримого нежелания платить", - сказал адвокат, напомнив, что состояние звезды приближается к $200 млн.