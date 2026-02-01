Ариана Гранде поблагодарила Vogue за фото с шестью пальцами

Американская певица Ариана Гранде высмеяла фотосессию с неудачным фотошопом, опубликованную в японской версии журнала Vogue. Комментарий 32-летняя артистка оставила на одной из фанатских страниц в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На одном из снимков фотосессии Гранде поднимает левую руку, на которой видны не пять, а шесть пальцев.

"Я говорила, что мне нужны дополнительные инструменты, чтобы начать работу над альбомом! Благодарна за них", - в шутку поблагодарила она журнал в комментариях.