Пэрис Хилтон хочет помочь Бритни Спирс вернуться на сцену
Предпринимательница Пэрис Хилтон намекнула, что хочет помочь певице Бритни Спирс вернуться на смену. Об этом она поговорила с изданием Attitude, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Хилтон, они со Спирс обсуждали возможность записать "какую-нибудь веселую песню". Звезда заявила, что коллаборация поп-иконой стало бы для нее исполнением мечты.
"Недавно я снова разговаривала с ней о музыке. Посмотрим, что получится. Это было бы буквально самым знаковым событием в истории. Воплощением мечты", - рассказывает Хилтон.
Знаменитость добавила, что ее любимый альбом Спирс - "Blackout".
"Она была собой. И она одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Настоящая поп-принцесса с самым большим сердцем. Этот альбом просто потрясающий", - делится Хилтон.
Дружба Хилтон и Спирс началась в начале 2000‑х, они не раз поддерживали друг друга. При этом в своих мемуарах The Woman in Me ("Женщина во мне") Спирс написала, что их дружба "никогда не была такой сумасшедшей, как это изображала пресса".
