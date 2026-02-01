Пэрис Хилтон хочет помочь Бритни Спирс вернуться на сцену

Предпринимательница Пэрис Хилтон намекнула, что хочет помочь певице Бритни Спирс вернуться на смену. Об этом она поговорила с изданием Attitude, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хилтон, они со Спирс обсуждали возможность записать "какую-нибудь веселую песню". Звезда заявила, что коллаборация поп-иконой стало бы для нее исполнением мечты.

"Недавно я снова разговаривала с ней о музыке. Посмотрим, что получится. Это было бы буквально самым знаковым событием в истории. Воплощением мечты", - рассказывает Хилтон.

Знаменитость добавила, что ее любимый альбом Спирс - "Blackout".

"Она была собой. И она одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Настоящая поп-принцесса с самым большим сердцем. Этот альбом просто потрясающий", - делится Хилтон.

Дружба Хилтон и Спирс началась в начале 2000‑х, они не раз поддерживали друг друга. При этом в своих мемуарах The Woman in Me ("Женщина во мне") Спирс написала, что их дружба "никогда не была такой сумасшедшей, как это изображала пресса".