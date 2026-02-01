Брошь Одри Хепберн продали за сотни тысяч евро

Брошь итальянского ювелирного дома Bulgari с сапфирами, изумрудами и бриллиантами из коллекции британской актрисы Одри Хепберн продали на аукционе Sotheby's за 355 600 евро. Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оценочная стоимость драгоценности составляла 40-60 тысяч евро.

Уточняется, что брошь изготовили примерно в 1960 году. Актриса появлялась с этим украшением на публике - в частности, в 1962 году. Об этом свидетельствует опубликованная аукционным домом фотография.