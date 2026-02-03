https://news.day.az/showbiz/1813750.html Марго Робби пришла на премьеру «Грозового перевала» в платье с бархатным корсетом Голливудская актриса Марго Робби показала фигуру в платье с бархатным корсетом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Марго Робби посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте "Грозовой перевал", в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в кинотеатре Le Grand Rex 2 февраля в Париже.
