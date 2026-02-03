Марго Робби пришла на премьеру «Грозового перевала» в платье с бархатным корсетом

Голливудская актриса Марго Робби показала фигуру в платье с бархатным корсетом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Марго Робби посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте "Грозовой перевал", в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в кинотеатре Le Grand Rex 2 февраля в Париже. Для светской премьеры актриса выбрала кутюрное кастомное платье Chanel с красным бархатным корсетным верхом и белой юбкой. Артистка также надела чокер в тон наряду. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественных тонах.