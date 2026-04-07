Мэрил Стрип и Анна Винтур появились вместе на обложке Vogue

День, который ждали все фанаты моды и фильма "Дьявол носит Prada" - Мерил Стрип и Анна Винтур появились вместе не обложке Vogue.

В номере звезды поговорили с режиссером Гретой Гервиг о предстоящем сиквеле. Мэрил Стрип, которая в оригинальной картине сыграла Миранду Пристли - вымышленную версию Анны Винтур, - поделилась мыслями о возвращении к роли: "Меня интересовала деловая сторона вопроса, эта тяжесть ответственности за рабочие места множества людей, управление крупной организацией, поддержание ее работы в активном состоянии".

Мэрил также рассказала, как изменился стиль ее героини во втором фильме: "В первом фильме все боялись Анны, поэтому мы не могли найти подходящую одежду. Никто нам ничего не давал. На этот раз мы ее упростили. Сделали ее проще и более естественной. И у меня меньше волос - так что они не такие растрепанные и непослушные. Она любит аксессуары, но в ней есть что-то бесстрашное. Она меньше беспокоится о том, что подумают другие".

Анна Винтур, в свою очередь, рада, что ее роль воплотила именно Мэрил: "Прежде всего, я хотела бы сказать, что для меня большая честь, что меня играет Мэрил, несмотря на то, насколько далека Миранда от меня. Кто бы не подумал, что это самый необыкновенный подарок? Мне нравится мой возраст. Я чувствую себя такой же живой, полной энергии и осознанной, как и прежде, и мне нравится учиться у своих детей и у всех моих команд по всему миру. Это всегда захватывающе".

Напомним, продолжение культового фильма мы увидим уже совсем скоро. Премьера запланирована на 1 мая.