Раскрыта дата свадьбы звезды американской «Иронии судьбы»

Звезда американской "Иронии судьбы", актриса Эмма Робертс выйдет замуж за Коди Джона в последние выходные июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.

Камерная церемония пройдет в Сан-Вэлли, штат Айдахо, где находится родовое поместье жениха. Гостями торжества станут родственники и близкие друзья. Пара предпочла камерный формат вечера, отказавшись от публичной свадьбы. Однако Эмма Робертс пока не подтверждала новость.

Голливудская актриса состоит в отношениях с артистом Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года. Влюбленные познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, Эмма Робертс не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.