Единственной наследницей актрисы Хейден Панеттьери, которой не стало в возрасте 36 лет, стала ее 11-летняя дочь Кайя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

Панеттьери умерла в августе, не оставив завещания. Стоимость ее наследства оценивается в $6,2 млн, где $5,2 млн - личное имущество, а еще $1 млн - недвижимость.

В начале прошлого месяца Кайя дистанционно участвовала в судебном заседании вместе с отцом Владимиром Кличко. По словам инсайдеров, девочка вела себя спокойно и сдержанно на суде.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьери познакомились в 2008 году, обручились в 2013-м, а в 2014 году у них родилась дочь Кайя. Пара рассталась в 2018 году, и тогда Кличко получил полную опеку над ребенком.