Британский гитарист Энди Тейлор, известный по участию в составе группы Duran Duran, умер в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с раком предстательной железы. Об этом коллектив сообщил в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант скончался 23 ноября у себя дома в окружении близких. В Duran Duran его назвали любимым мужем, отцом и дедушкой. В сообщении группы отмечается, что Тейлор мужественно боролся с болезнью.

Duran Duran была основана в 1978 году. Тейлор входил в состав группы с 1980 по 1986 год, а затем вновь присоединился к коллективу в 2001 году и выступал с ним до 2006-го.

Музыкант узнал о раке предстательной железы в 2018 году. Заболевание обнаружили уже на четвертой стадии, однако о диагнозе музыканта стало известно лишь спустя несколько лет.

В 2022 году, когда Duran Duran включили в Зал славы рок-н-ролла, Тейлор не смог присутствовать на церемонии из-за состояния здоровья. Вместо этого он отправил письмо, которое со сцены зачитал вокалист группы Саймон Ле Бон. Музыкант рассказал, что болезнь неизлечима и его состояние ухудшается, хотя непосредственной угрозы жизни на тот момент не было.