В Баку прошла церемония прощания с Рауфом Талышинским - ФОТО

9 мая 2018 14:11

В Баку в мечети "Тезе пир" прошла церемония прощания с главным редактором газеты "Эхо" Рауфом Талышинским.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рауф Талышинский будет похоронен на кладбище "Гурд Гапысы" ("Волчьи ворота").

Рауф Талышинский скончался вчера утром на 62-м году жизни.

После окончания факультета журналистики Московского государственного университета в 1978 году он работал в газетах "Молодежь Азербайджана", "Вышка", был корреспондентом газеты "Известия" по Азербайджану. Жизнь и творчество Талышинского являются примером самоотверженности в журналистике.

В самые трудные времена - с 1990 года он руководил газетой "Айна" - "Зеркало". Своей деятельностью в этом издании, а также в газете "Эхо", главным редактором которого он был с 2001 года, Талышинский внес большой вклад в формирование современной азербайджанской журналистики.

Рауф Талышинский приложил исключительные усилия по донесению до общества ценностей журналистики, повышению престижа профессии журналиста и воспитанию профессиональных кадров.

Всегда выделяясь трудолюбием, инициативностью, искренностью, заботливостью, Рауф Талышинский отличался личностным подходом к событиям и процессам, своей гражданской позицией. Без всякого преувеличения можно сказать, что он был интеллигентом с большой буквы, которого подарила обществу журналистика. Кончина Рауфа Талышинского - для медийной общественности Азербайджана глубокая скорбь и потрясение.

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