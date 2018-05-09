В Баку прошла церемония прощания с Рауфом Талышинским - ФОТО

После окончания факультета журналистики Московского государственного университета в 1978 году он работал в газетах "Молодежь Азербайджана", "Вышка", был корреспондентом газеты "Известия" по Азербайджану. Жизнь и творчество Талышинского являются примером самоотверженности в журналистике.

В самые трудные времена - с 1990 года он руководил газетой "Айна" - "Зеркало". Своей деятельностью в этом издании, а также в газете "Эхо", главным редактором которого он был с 2001 года, Талышинский внес большой вклад в формирование современной азербайджанской журналистики.

Рауф Талышинский приложил исключительные усилия по донесению до общества ценностей журналистики, повышению престижа профессии журналиста и воспитанию профессиональных кадров.

Всегда выделяясь трудолюбием, инициативностью, искренностью, заботливостью, Рауф Талышинский отличался личностным подходом к событиям и процессам, своей гражданской позицией. Без всякого преувеличения можно сказать, что он был интеллигентом с большой буквы, которого подарила обществу журналистика. Кончина Рауфа Талышинского - для медийной общественности Азербайджана глубокая скорбь и потрясение.