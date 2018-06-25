Открывается автобусный рейс Баку-Батуми - ПОДРОБНОСТИ
25 июня 2018 16:33 304
Автобусный маршрут Баку-Батуми откроется со 2 июля и будет осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автобусы из Баку будут выезжать в 18:00 и прибудут в Батуми в 9:00 следующего дня. В обратном направлении автобусы будут отправляться из Батуми в те же дни в 10:00. Билеты можно приобрести за 10 дней заранее в режиме онлайн или в кассах автовокзального комплекса. Цена билета составляет 40 манатов.
Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный, для детей от 5 до 10 лет предоставляется 50% скидка.
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