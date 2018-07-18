Стала известна дата сдачи в эксплуатацию третьего здания для журналистов
18 июля 2018 12:07 286
В Баку продолжается строительство третьего здания для журналистов, фундамент которого был заложен в 2017 году.
Об этом в среду сказал глава Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава Фонда добавил, что строится третий этаж здания: "В шестиэтажном, двухблочном здании будет 255 квартир. Здание будет сдано журналистам в августе 2020 года".
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