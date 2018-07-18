Стала известна дата сдачи в эксплуатацию третьего здания для журналистов

18 июля 2018 12:07

В Баку продолжается строительство третьего здания для журналистов, фундамент которого был заложен в 2017 году.

Об этом в среду сказал глава Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава Фонда добавил, что строится третий этаж здания: "В шестиэтажном, двухблочном здании будет 255 квартир. Здание будет сдано журналистам в августе 2020 года".

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