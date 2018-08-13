Трагичное ДТП в Билясуваре: автомобиль насмерть сбил пешехода

13 августа 2018 13:16

В Билясуварском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано на территории между селами Хырмандалы и Алиабад.

Так, житель села Алиабад Габиль Вилаят оглу Гасымов 1983 г.р. был сбит автомобилем марки "ВАЗ 2107".

Пострадавший был доставлен в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.

По факту ведется расследование.

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