Трагичное ДТП в Билясуваре: автомобиль насмерть сбил пешехода
13 августа 2018 13:16 168
В Билясуварском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано на территории между селами Хырмандалы и Алиабад.
Так, житель села Алиабад Габиль Вилаят оглу Гасымов 1983 г.р. был сбит автомобилем марки "ВАЗ 2107".
Пострадавший был доставлен в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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