Трагичное ДТП в Билясуваре: автомобиль насмерть сбил пешехода

В Билясуварском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие зарегистрировано на территории между селами Хырмандалы и Алиабад.

Так, житель села Алиабад Габиль Вилаят оглу Гасымов 1983 г.р. был сбит автомобилем марки "ВАЗ 2107".

Пострадавший был доставлен в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.

По факту ведется расследование.