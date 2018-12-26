В Джоджуг Марджанлы состоялось праздничное мероприятие - ФОТО

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Джоджуг Марджанлы состоялось праздничное мероприятие, организованное Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей совместно с Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Женским советом Партии "Ени Азербайджан", Общественным объединением "Чистое сердце" и Исполнительной властью Джебраильского района.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, вначале гости посетили мемориал памяти апрельских шехидов и почтили их память. Прибыв затем в Джоджуг Марджанлы, гости ознакомились со средней школой, детским садом, медицинским пунктом, почтой, парком "Возвращение", мечетью. Школе были подарены книги.

На праздничном мероприятии, состоявшемся в клубе-общинном центре, глава Исполнительной власти Джебраильского района Кямал Гасанов, приветствовав гостей, рассказал о процессе восстановления освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы. Было отмечено, что хотя село Джоджуг Марджанлы было захвачено врагом в 1993 году, спустя год, 6 января, под руководством великого лидера Гейдара Алиева оно было освобождено в результате успешной Горадизской операции. Однако высота Лелетепе находилась под контролем армян, поэтому жить здесь было невозможно. Лишь освобождение высоты Лелетепе во время апрельских боев 2016 года устранило эту угрозу. Распоряжениями Президента Ильхама Алиева в Джоджуг Марджанлы были построены на первом этапе 50 домов, школа, мечеть, электрическая подстанция, проложены газовые, электрические линии, коммуникации связи, питьевой воды, автомобильная дорога протяженностью 9 километров. На очередном этапе строительных работ в селе были построены еще 100 домов, здания для детского сада, медицинского пункта, почты, клуба-общинного центра и другие необходимые инфраструктурные объекты, парк "Возвращение". Сегодня благодаря вниманию и заботе нашего государства жизнь в Джоджуг Марджанлы продолжается в нормальном русле. Вернувшись в родные места, жители Джоджуг Марджанлы начали новую жизнь в благоустроенных и удобных квартирах. В селе реализуются различные проекты, направленные на обеспечение занятости жителей и улучшение их социального благосостояния.

Заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова отметила, что возвращение в Джоджуг Марджанлы является важным событием. Возвращение жителей Джоджуг Марджанлы в родное село после 24-летней жизни в положении переселенцев является героической летописью, ярким примером привязанности к земле, сказала она. Подчеркнув, что в этом году было отмечено 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, С.Гахраманова рассказала о проявленной нашим народом самоотверженности во имя обретения государственной независимости, заслугах великого лидера Гейдара Алиева в сохранении и укреплении независимости. Заместитель председателя комитета отметила, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал самой развитой и могущественной страной в регионе.

Председатель Женского совета Партии "Ени Азербайджан" Нурлана Алиева еще раз поздравила жителей с возвращением в родные края после долгих лет. Выразив удовлетворение увиденным - созданными нашими государством условиями, реализованными проектами и благополучной жизнью жителей Джоджуг Марджанлы в родном селе, она назвала это примером патриотизма и самоотверженности.

Начальник Секретариата Президента - помощник Президента, профессор Диляра Сеидзаде поздравила жителей Джоджуг Марджанлы, детей с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, передала им добрые пожелания.

Выразив радость в связи с тем, что находится в Джоджуг Марджанлы, Диляра Сеидзаде сказала: "Сегодняшний день имеет для меня особое значение. Мы уже два года хотели увидеть вас, передать вам свои пожелания. Наступают День солидарности азербайджанцев мира и Новый год. 31 декабря является дорогим для каждого азербайджанца праздником, где бы он ни жил. Как мать и бабушка, я обнимаю вас и поздравляю от всей души. Желаю, чтобы те тяжелые дни больше не повторились, чтобы каждый ваш новый год был таким же спокойным, чтобы сбылись ваши мечты".

Диляра Сеидзаде отметила, что еще в период правления великого лидера Гейдара Алиева она побывала во всех лагерях беженцев, своими глазами видела сложное положение вынужденных переселенцев. "Мы, женщины, выражаем признательность Президенту Ильхаму Алиеву за созданные в Джоджуг Марджанлы прекрасные условия. Вы занимаетесь здесь пчеловодством, земледелием, живете спокойно. Глава государства заботится о каждом азербайджанце, старается, чтобы все жили благополучно", - подчеркнула Диляра Сеидзаде.

Выступившие на мероприятии жители выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за чуткое отношение к решению их социальных проблем.

Проживающим в Джоджуг Марджанлы семьям и детям были переданы праздничные подарки.

Художественная программа, организованная Университетом культуры и искусства, создала у всех праздничное настроение.