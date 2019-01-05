Солнечный витамин, который отбирает у нас зима - как его вернуть? - Советы врача

Результаты многочисленных исследований показывают, что огромное количество детей страдают от нехватки витамина D в организме. Когда к нам на консультацию приводят детей с долготекущими простудными заболеваниями, аллергией, бронхиальной астмой, желудочно-кишечной патологией, при обследования часто выявляется дефицит витамина D.

Проблема дефицита этого витамина особенно актуальна в зимние месяцы, когда снижается количество солнечных дней и реальным источником витамина D остаются пищевые продукты, в которых его содержание невелико. Дело в том, что большинство людей получают с пищей всего 10-15% от необходимой потребности этого витамина.

В каких пищевых продуктах содержится много витамина D

Больше всего его содержится в жирных сортах рыб, кисломолочных продуктах, куриных яйцах, при условии, что яйца свежие, а курица, которая их снесла, не питалась синтетическими кормами.

Уникальность витамина D заключается в том, что он поступает в наш организм не только с пищей, но и вырабатывается кожей под действием ультрафиолетовых лучей солнца.

Наиболее часто дефицит этого солнечного витамина характерен людям с темной кожей. Дело в том, что в темной коже содержание пигмента меланина сравнительно больше, чем в светлой, что и замедляет синтез витамина D.

Но не только дети страдают от недостатка этого витамина. Дефицит солнечного витамина часто наблюдается у беременных и матерей в периоде лактации, пожилых, которые относительно реже бывают на улице, офисных работников, проводящих большую часть дня в помещении. Снижение концентрации витамина D в крови у пожилых - один из факторов высокого риска переломов костей. Причем, по последним научным данным, солнце и продукты питания не восполняют дефицит этого витамина в организме взрослого человека.

В чем заключается роль витамина D в организме и какие симптомы могут свидетельствовать о его дефиците

Витамин D участвует во множестве обменных процессов. Он поддерживает необходимый уровень кальция и фосфора в организме. Недостаток витамина D у младенцев может привести к развитию рахита и, как результат, размягчению и искривлению костей скелета, проблемам с развитием зубов, дряблости мышц и т.д.

Научные исследования показывают, что низкое содержание витамина D у школьников проявляется проблемами со зрением и быстрой утомляемостью. Так как этот витамин активно учувствует в метаболизме фосфора в организме, его недостаток может привести к ухудшению памяти и снижению восприятия учебного материала в школе. Низкий уровень витамина D может быть причиной плохого настроения, депрессии, поскольку доказана его роль в поддержании в организме нормального уровня серотонина (гормона хорошего настроения). Кроме того, этот витамин играет значимую роль в защите от респираторных, инфекционных, аутоиммунных, онкологических, ряда заболеваний нервной системы. Витамин D имеет важное значение для нормального функционирования иммунной системы. Поэтому при его недостатке, дети часто болеют различными респираторным заболеваниями. Для недостатка витамина D характерно чувство постоянной усталости. Нехватка витамина D может спровоцировать развитие различных заболеваний костной системы, в том числе остеопороза, переломов, хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек, печени, ожирения, патологии кожных покровов.

Симптомы дефицита витамина D не всегда ярко выражены, но стоит обратить внимание на боли в костях (особенно это характерно людям старше 50 лет, которые чаще страдают болями в тазобедренном и коленных суставах), слабость мышц (витамин D усиливает частоту мышечных сокращений, помогая мышцам оставаться сильными и эластичными) и склонность к падениям.

Как выявить дефицит витамина D

Для определения уровня недостаточности витамина D, необходимо сдать анализ крови. Однако, наряду с определением уровня этого витамина, важно также проверить концентрацию ионизированного кальция и фосфора в крови. Это необходимо, чтобы правильно оценить случаи, когда назначение витамина D может быть нежелательным.

Необходимо отметить, что не всегда витамин D можно принимать вместе с кальцием, хотя иногда это практикуется, исходя из многочисленных реклам, советов знакомых и аптекарей. Дело в том, что при некоторых гормональных нарушениях (например, гиперпаратиреозе), организм мобилизует кальций из костей, и его уровень в крови резко возрастает. Дополнительный кальций, при наличие дефицита витамина D (который и способствует усвоению кальция), может привести к отложению кальцинатов в почках и других органах и развитию других осложнений. Поэтому врачи сначала стараются ликвидировать дефицит витамина D и только после этого, при необходимости назначать препараты кальция. Есть и другие нюансы, которые необходимо учитывать при устранении нехватки солнечного витамина. Отметим, например, что для лучшей усвояемости этого витамина, в рацион питания в достаточном количестве должен поступать витамин К.

Существуют определенные правила приема витамина D

В зависимости от результатов анализа и состояния пациента, доктор выпишет необходимую дозу витамина, а при необходимости и другие препараты, способствующие более лучшей усвояемости этого витамина. Витамин D принимают в первой половине дня, желательно во время завтрака, так как он может оказать активизирующее воздействие на нервную систему, за счет чего могут возникнуть проблемы со сном. Особенно это касается детей. Витамин D - жирорастворимый. Поэтому усваиваться он будет лучше всего с жирной пищей. То есть, завтрак с яичницей, сливочным маслом будет способствовать более лучшему всасыванию этого витамина.

Для детей же желательны водорастворимые формы, которые менее аллергенны. Необходимо также отметить, что бесконтрольный прием витамина D может привести к различным аллергическим реакциям, нарушениям сна, беспокойству и другим нежелательным проявлениям.

Гусейн Габулов,

детский врач Терапевтической клиники АМУ, доктор медицинских наук, профессор