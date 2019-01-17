В Азербайджане могут подешеветь книги

Печатная продукция, ввозимая в Азербайджан, должна быть освобождена от НДС.

С таким предложением на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре выступил член комитета Афлатун Амашев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, книги стоят очень дорого, поэтому ввозимая печатная продукция должна быть освобождена от НДС.

Председатель комитета Рафаэль Гусейнов сказал, что книги подорожали по объективным причинам.

"Выросла себестоимость книги, что и является объективной причиной подорожания. А чтобы пресечь чрезмерное подорожание, должны быть определенные льготы. Для книг, карт и других ввозимых изданий должны применяться льготы, чтобы люди могли их покупать", - сказал Гусейнов.

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