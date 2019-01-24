В Баку состоялся "круглый стол" на тему "Холокост и Ходжалы глазами современников" - ФОТО

В Баку состоялся "круглый стол" на тему "Холокост и Ходжалы глазами современников".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, прошедшем в Бакинском международном центре мультикультурализма, приняли участие представители правительства, религиозных общин, депутаты, а также уроженцы Ходжалы. В рамках "круглого стола" выступили и.о. исполнительного директора Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, ведущий специалист отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Азербайджана Анар Ализаде, глава Общины горских евреев Баку Милих Евдаев, председатель Общины европейских евреев Баку Александр Шаровский, представитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской православной церкви отец Константин и другие.

Согласно резолюции №60/7, принятой Генеральной ассамблеей ООН первого ноября 2005 года, 27 января объявлен Международным днем памяти жертв Холокоста.

К сожалению, случаи массовой резни, идеологий, полных презрения, существуют и в современной истории. Наглядными примерами этого являются оккупация 20 процентов азербайджанских земель вооруженными силами Армении, жестокие убийства наших соотечественников только за то, что они были азербайджанцами, геноцид в Ходжалы, совершенный армянами 26 февраля 1992 года.

Чтобы такие трагедии не повторялись, информацию о них нужно распространять в мире, проводить просветительские мероприятия и чтить память жертв трагедий.

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