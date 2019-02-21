Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран в среду посетили предприятия миноборонпрома страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, военные атташе, посетившие научно-производственное предприятие "Иглим" и завод Электронно-вычислитительных машин (ЭВМ), ознакомились с обоими предприятиями и понаблюдали за производственным процессом, передает Day.Az.

Им была предоставлена подробная информация о деятельности предприятий.

Военные атташе ознакомились с организованной на заводе ЭВМ выставкой, связанной с продукцией военного назначения, создаваемой и производимой на предприятиях миноборонпрома.

Затем военные атташе побывали на научно-производственном предприятии "Иглим", где производится продукция военного назначения. Было сказано, что производимое на предприятии стрелковое оружие демонстрируется на международных выставках и экспортируется в зарубежные страны.

В визите, проведенном в целях ознакомления, приняли участие 32 представителя 21 страны.