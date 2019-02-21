Военные атташе на предприятиях оборонпрома Азербайджана - ФОТО
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран в среду посетили предприятия миноборонпрома страны.
Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, военные атташе, посетившие научно-производственное предприятие "Иглим" и завод Электронно-вычислитительных машин (ЭВМ), ознакомились с обоими предприятиями и понаблюдали за производственным процессом, передает Day.Az.
Им была предоставлена подробная информация о деятельности предприятий.
Военные атташе ознакомились с организованной на заводе ЭВМ выставкой, связанной с продукцией военного назначения, создаваемой и производимой на предприятиях миноборонпрома.
Затем военные атташе побывали на научно-производственном предприятии "Иглим", где производится продукция военного назначения. Было сказано, что производимое на предприятии стрелковое оружие демонстрируется на международных выставках и экспортируется в зарубежные страны.
В визите, проведенном в целях ознакомления, приняли участие 32 представителя 21 страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!