Существует такая междисциплинарная область исследований онкологии на стыке психологии, социологии и самой онкологии. Она занимается изучением психологического состояния больного, влияния психологических и социальных факторов на его здоровье, а также возможных когнитивных нарушений.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет ofigenno.com.

Нередко ее путают с "Новой германской медициной доктора" Райка Хамера, который утверждал, что общепризнанная медицина не способна помочь пациентам. По мнению немецкого врача, это средство евреев для уничтожения людей других национальностей. Но обо всём по порядку.

В 1978 году в жизни доктора Хамера произошла ужасная трагедия, его сын был застрелен. Чтобы справится с горем, мужчина с головой ушел в работу, а позднее у него вдруг обнаружили рак. Онколог оказался в руках своего злейшего врага, хотя раньше никогда не болел ничем серьезным.

Проведя исследования, врач пришел к выводу, что причиной стал сильнейший стресс, испытанный после преждевременного ухода сына. Райк Хамер начал собственные исследования, изучая биографии своих пациентов.

Ему удалось найти взаимосвязь между стрессами и онкологией. Так он вывел синдром Дирка Хамера (по имени сына), гласивший, что после завершения стрессовой ситуации организм способен сам справиться с угрозой, именно потому в мозгу возникают отеки и боли. Потому единственный выход: отказаться от лечения и дать организму самому закончить восстановление.

Позднее доктор Хамер сформулировал Железный закон рака, согласно которому во время сильного стресса страдает в первую очередь мозг. Самое страшное по мнению врача было то, что медики использовали морфий, который облегчал жизнь пациентам, но мешал мозгу регенерировать.

Райк Хамер считал, что врачи ошибочно принимали регенеративные процессы в мозгу за активность метастазов, а потому заставляли больных проходить лишнюю химиотерапию.

А вот дальше история становится неопределенной. По словам доктора Хамера, своим методом он сумел вылечить 6 000 пациентов из 6 500, включая себя и свою жену. А весь остальной мир просто завидовал его успехам, а потому и вставлял палки в колеса. В итоге его несправедливо посадили в тюрьму в Италии.

Согласно офицальным данным, Райк Хамер был лишен медицинской лицензии в Германии, но продолжил незаконно практиковать свои методы, за что и попал за решетку. Ни одно медицинское общество не приняло его теории, так как они были бездоказательны и неубедительны с точки зрения науки.

Не существует никаких доказательств того, что доктору Хамеру удалось излечить хотя бы одного пациента. Все случаи описаны лишь в его книгах, результаты не публиковались в научных журналах, а все подтверждения сфабрикованы. Так, в Трнавском универстете, который якобы подтвердил его теорию даже не существует медицинского факультета.

Кроме того, Райк Хамер был сторонником антисемитских взглядов, которые еще существовали в постнацистской Германии. Он считал, что все немецкие онкологи евреи и они умышленно травят немцев морфием, в то время, как в Израиле другие методы лечения и никто не умирает от рака.

Однако даже у этой теории есть свои сторонники, которые добровольно отказываются от лечения, веря в правоту доктора Хамера. Забавно, что даже сторонники альтернативной медицины скептически относятся к Железному закону рака, а в Германии и ряде стран подобная практика вовсе запрещена как смертельно опасная для пациента.

Честно говоря, мало верится, что доктор Хамер дейтствительно стал жертвой дьявольского заговора, поскольку открыл секрет лечения. Скорее всего, огромное горе и собственные взгляды смешались у него в голове в эту безумную теорию. Но опять-таки, даже у таких методов есть сторонники, ведь человек готов хвататься за любую соломинку.