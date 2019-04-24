Нехватка инфраструктуры, резкие изменения уровня зданий, тупики, нерегулируемая парковка и загрязненная окружающая среда изолировали территорию в западной части Baku White City между проспектами Нобеля и Бабека, улицами Н. Рафиева и Х. Рустамова, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

На основе распоряжения Исполнительной власти города Баку номер 8 от 10 января 2018 года было принято решение спроектировать эту территорию площадью 28 га в соответствии с Генеральным планом проекта Baku White City. В рамках проектирования была проведена техническая инвентаризация новой территории с хаотичными постройками, лишенной инфраструктуры. Были определены архитектурные параметры строящихся зданий, градостроительства, транспорта и другой инфраструктуры, завершено градостроительное проектирование в соответствии с Генпланом Baku White City.

Были смоделированы удобный доступ сети дорог на территории к проспектам Бабека и Нобеля, перекрестки на дорогах, а также пешеходные переходы. Квартал был разделен на строительные площадки и ландшафтные зоны, определены плотность застройки, политика высотности и для соответствующих соглашений отправлен в Исполнительную власть города Баку и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.