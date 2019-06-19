В Азербайджане единовременные выплаты получат 1017 наследников еще 687 шехидов. Решение об этом было принято на очередном заседании соответствующей Комиссии при министерстве труда и социальной защиты населения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на минтруда.

Согласно сообщению, проводится работа для перечисления в ближайшие дни выплат на банковские счета.

Всего были установлены права на получение единовременных выплат наследниками 12 268 шехидов. Программа по обеспечению единовременными выплатами наследников шехидов уже выполнена на 85,4 процента.

Напомним, что в соответствии с указом главы государства от 28 января 2019 года продолжается выплата единовременной помощи наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!