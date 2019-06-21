С первого июля каждый понедельник, среду и пятницу в 18:00 по бакинскому времени из Бакинского автовокзального комплекса начнет курсировать автобусный рейс в направлении Батуми. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинский автовокзал.

Автобус прибудет в Батуми на следующий день в 10:00. Обратно из Батуми автобус будет отправляться в среду, пятницу и воскресенье в 10:00.

Цена билета в один конец составляет 40 манатов.

Билеты на рейс Баку-Батуми-Баку пассажиры смогут приобрести на сайте avtovagzal.az и онлайн посредством мобильного приложения, а также в кассах Бакинского международного автовокзального комплекса.

Для сведения сообщим, что билеты поступают на продажу за десять дней до рейса.

Проезд для детей младше пяти лет - бесплатный (без предоставления им места). Цена билета для детей от пяти до 10 лет составляет 50 процентов от стоимости проезда для взрослых.

По желанию пассажиров, для детей до пяти лет также можно приобрести билет за полцены.

Для удобства пассажиров будут действовать автобусы с просторным салоном, отвечающим мировым стандартам, и удобными сидениями.

Для получения подробной информации можно обратиться по номеру: (012) 406 01 58/59.

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