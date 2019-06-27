В тяжелом ДТП, произошедшем в Билясуварском районе Азербайджана, погибли двое человек, четверо были госпитализированы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Погибшие и пострадавшие являются жителями села Исметли Билясуварского района.

Во время аварии погибли Гусейнова Гюллюбейим Мехти гызы (1961 года рождения) и Тагизаде Шукюфа Гахраман гызы (1944), которые находились в автомобиле "ВАЗ 2115".

Водитель этого автомобиля Тагизаде Араз Асад оглу (1993), пассажиры Мамедов Асим Расим оглу (1996), Алигулиева Малахат Гурбан гызы (1972) и водитель автомобиля "Lada Priora" Довлатов Шакир Ахмед оглу (1955) были помещены в Центральную больницу Билясуварского района.

Тагизаде после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой, водитель "Lada Priora" Довлатов был отправлен в Клинический медцентр города Баку.

Отметим, что сегодня на автомобильной дороге Билясувар-Бахрамтепе столкнулись автомобили "ВАЗ-2115" и "Lada Priora". В результате погибли двое и травмы различной степени получили четыре человека.

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