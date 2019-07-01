При содействии Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана началась программа визита в Москву делегации из 12 представителей ведущих средств массовой информации страны.

Планируется встреча делегации с журналистскими организациями в редакциях ведущих российских СМИ. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд, передает Day.Az

Программа визита началась первого июля со встречи в посольстве Азербайджана в России.

Посол Полад Бюльбюльоглу в своей вступительной речи одобрительно отозвался об идее визита журналистов в Россию. Он отметил, что развитие связей между представителями прессы обеих стран, послужит обоюдным интересам. Он также проинформировал делегатов о совместных программах Азербайджана и России, отметив важность поддержки этих программ со стороны средств массовой информации.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана , руководитель делегации Вугар Сафарли рассказал о целях визита, а также о текущем состоянии СМИ в Азербайджане и деятельности Фонда. Сафарли отметил, что очень важна поддержка, как России, так и Азербайджана, в деле развития связей между журналистами обеих стран.

Следующая встреча состоялась в информагентстве "ИТАР-ТАСС". Члены делегации ознакомились с рабочей обстановкой в агентстве. После этого состоялась встреча с главным редактором Максимом Филимоновым, в ходе которой, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Отметим, что в состав делегации входят главный редактор "Халг газети", член Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Гасан Гасанов, генеральный директор Информационного агентства "Trend" Ильгар Гусейнов, главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты "Сяс" Бахруз Гулиев, председатель Профсоюза журналистов, зампредседателя Совета печати Мушфиг Алескерли, главный редактор газеты "Бакы хебер" Айдын Гулиев, главный редактор газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев, зампредседателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рашад Насиров, заместитель главы редакции Информационного агентства "Азертадж" Азиз Мамедов, главный редактор газеты "Йени чаг" Шакир Агаев, главный редактор газеты "Каспий" Ильгар Гусейнов.

Визит завершится четвертого июля.

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