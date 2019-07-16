На сегодняшний день большинство сельскохозяйственных культур в торговой сети Азербайджана выращено в теплицах. В связи с погодными условиями созревание урожая на открытой почве запаздывает. Непогода затрудняет созревание и сбор овощей и фруктов на открытых площадях, что сказывается на ограниченном предложении на рынке.

Об этом во вторник сказал Trend завотделом по информационному обеспечению и связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, передает Day.Az.

Он отметил, что уменьшение осадков позволит начать массовый сбор урожая.

"После того, как начнется массовый сбор, поставка продукции на рынки с открытых площадей увеличится, поэтому в скором времени ожидается существенное снижение цен", - сказал он.

По его словам, подобное наблюдалось и прошлые годы.

"К примеру, в 2017 году, опять из-за погодных условий, помидоры созревали позже, но после нормализации погоды объем предложения сразу вырос, и цены заметно упали", - добавил Гусейнов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!