Трое азербайджанцев получили ножевые ранения в массовой драке в Батуми, сообщает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

Случай произошел поздно ночью. Молодые люди доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Батумскую реферальную больницу.



По первичной информации скорой помощи, у всех троих отмечаются ранения рук, ног, а также различных участков тела.



"Трое мужчин переведены в больницу. Они являются гражданами Азербайджана. Состояние здоровья двоих стабильное, одного - сравнительно тяжелое", - заявил Первому каналу Грузии директор Батумского центра неотложной помощи Бадри Паксадзе.



Инцидент произошел на территории, прилегающей к Дому юстиции. Что стало причиной противостояния, пока неизвестно.



В МВД произошедшее пока не комментируют. Ведомство утверждает, что установлена личность совершившего преступление - он является гражданином Грузии.

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