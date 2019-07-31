Массовая поножовщина в Батуми, ранены азербайджанцы
Трое азербайджанцев получили ножевые ранения в массовой драке в Батуми, сообщает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.
Случай произошел поздно ночью. Молодые люди доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Батумскую реферальную больницу.
По первичной информации скорой помощи, у всех троих отмечаются ранения рук, ног, а также различных участков тела.
"Трое мужчин переведены в больницу. Они являются гражданами Азербайджана. Состояние здоровья двоих стабильное, одного - сравнительно тяжелое", - заявил Первому каналу Грузии директор Батумского центра неотложной помощи Бадри Паксадзе.
Инцидент произошел на территории, прилегающей к Дому юстиции. Что стало причиной противостояния, пока неизвестно.
В МВД произошедшее пока не комментируют. Ведомство утверждает, что установлена личность совершившего преступление - он является гражданином Грузии.
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