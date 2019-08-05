На пляжах Хачмаза, Мардакяна, Гобустана, Нардарана и Бильгя спасены 6 купальщиков, столкнувшиеся с угрозой утопления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в сообщении МЧС.

Согласно сообщению, купальщики были спасены сотрудниками Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!