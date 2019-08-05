https://news.day.az/society/1144521.html На пляжах Азербайджана спасли 6 человек
На пляжах Азербайджана спасли 6 человек
На пляжах Хачмаза, Мардакяна, Гобустана, Нардарана и Бильгя спасены 6 купальщиков, столкнувшиеся с угрозой утопления.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в сообщении МЧС.
Согласно сообщению, купальщики были спасены сотрудниками Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах.
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